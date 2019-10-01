Футболисты донецкого "Шахтера" (U19) разыграли мяч при исполнении пенальти в матче юношеской Лиги Чемпионов

Накануне матча групповой стадии Лиги Чемпионов между основными составами итальянской "Аталанты" и донецкого "Шахтера" сыграли юношеские составы этих команд, составленные из футболистов не старше 19-ти лет.

"Шахтер" (U19) открыл счет, реализовав пенальти. При этом исполнение 11-метрового вышло необычным. Один воспитанник академии харьковского "Металлиста" Михаил Мудрик, разогнавшись, не стал бить по воротам, а разыграл мяч с другим воспитанником академии харьковского "Металиста" Георгием Судаковым, и Судаков направил мяч в ворота "Аталанты".

Так счет был открыт. А завершился поединок вничью - 2:2.