 

Футболисты донецкого "Шахтера" (U19) разыграли мяч при исполнении пенальти в матче юношеской Лиги Чемпионов

01 октября 2019 г. 16:40
Автор: Виталий Лабскир
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Накануне матча групповой стадии Лиги Чемпионов между основными составами итальянской "Аталанты" и донецкого "Шахтера" сыграли юношеские составы этих команд, составленные из футболистов не старше 19-ти лет.

"Шахтер" (U19) открыл счет, реализовав пенальти. При этом исполнение 11-метрового вышло необычным. Один воспитанник академии харьковского "Металлиста" Михаил Мудрик, разогнавшись, не стал бить по воротам, а разыграл мяч с другим воспитанником академии харьковского "Металиста" Георгием Судаковым, и Судаков направил мяч в ворота "Аталанты".

Так счет был открыт. А завершился поединок вничью - 2:2.

 

Видео: 

Уникальный трюк! Розыгрыш пенальти в Юношеской лиге УЕФА | Аталанта – Шахтер

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