Футболисты "Лудогорца" прибыли в охваченный коронавирусом Милан на матч Лиги Европы

Далеко не факт, что в голове у них футбол.

Болгарский "Лудогорец", видимо, не в восторге от того, где им предстоит провести ответный матч 1/16 финала Лиги Европы.

В соперниках у "Лудогорца" итальянский "Интер" из Милана. Первый матч в Болграии завершился победой "Интера" 2:0.

Ответный поединок пройдет в Милане. Из-за коронавируса матч состоится при пустых трибунах.

Футболисты "Лудогорца" прилетели в Милан и проследовали из аэропорта в отель. Вся делегация болгарского клуба в респираторах. Многие футбоилсты еще и в резиновых перчатках.