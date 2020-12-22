Футболисты напали на арбитра после того, как он показал красную карточку

22 декабря 2020 г. 12:27
Автор: Виталий Лабскир
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Драма с элементами насилия на футбольном поле. Команда повела в счете 2:0, получила три красные карточки и проиграла 2:3.

Очень нерядовым вышел матч 3-го по силам дивизиона чемпионата Бразилии по футболу между командами "Ипирианга" и "Лондрина".

Уже к 14-й минуте "Ипиранга" вела в счете 2:0 благодаря голевому дублю Маурисио Каприни.

В середине первого тайма арбитр оставил "Ипирангу" вдесятером, показав красную карточку футболисту этой команды Муриэлю.

В середине второй половины встречи - на 69-й минуте в ворота "Ипиранги" был назначен пенальти. Его реализовал Аденилсон и счет стал 2:1.

Практически сразу арбитр удалил второго игрока "Иперанги" Зе Марио. Обозлившиеся футболисты набросились на судью, а тот за это  показал еще одну красную карточку футболисту "Иперанги" - Нето. Далее арбитра от расправы спасли выбежавшие на поле полицейские.

Матч удалось продолжить. К основному времени было добавлено 13 компенсированных минут. Игравшая ввосьмером "Имиранга" в компенсированное время "посыпалась", пропустила дважды, и в итоге потерпела поражение 2:3.

Ниже - видео вышеописанных фрагментов этого матча.

 

 

Видео: 

BRASILEIRO SÉRIE C - YPIRANGA 2 X 3 LONDRINA E.C.

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