Футболисты необычно забили гол при реализации пенальти, но арбитр отменил взятие ворот

02 сентября 2020 г. 12:01
Автор: Виталий Лабскир
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Оригинальное исполнение 11-метровго удара привело к неожиданным последствиям.

В матче американской лиги соккера между двумя канадскими командами, выступающими в MLS ФК "Торонто" и "Монреалем Импакт" в концовке первого тайма был назначен пенальти в ворота "Монреаля".

"Торонто" на тот момент уступал в счете 0:1. К "точке" подошел Алехандро Посуэло. Он разогнался и... вместо того, чтобы нанести удар, покатил мяч в сторону и набежавший партнер по команде Пабло Пьятти пробил. Мяч оказался в воротах "Монреаля". Посуэло и Пьятти стали праздновать свою "домашнюю заготовку", думая что счет стал равным 1:1.

Но, вдруг, у обоих футбоилстов глаза стали "квадратными". Это арбитр отменил взятие ворот и назначил свободный удар в пользу "Монреаля". Дело в том, что арбитр увидел, как один из футболистов "Торонто" Джонатан Осорио вбежал в штрафную площадь "Мореаля" раньше времени - то есть в тот момент, когда мяч еще находился без движения на 11-метровой отметке (на фото как раз стоп-кадр этого момента).

В результате счет до финального свитска так и не изменился. "Торонто" глупо и обидно проиграл - 0:1.

Видео: 

Cheeky Penalty Goal Disallowed for Toronto FC 01/09/2020

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