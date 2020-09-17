Футболисты, опасаясь заболеть коронавирусом, проиграли со счетом 0:37

Очень странный футбольный матч.

В немецком клубном футболе есть Крейсклассе - 11-й по силам дивизион.

В календарном матче Крейсклассе должны были встречаться команды "Рипдорф" и "Холденштедт". В предыдущем туре "Холденштедт" играл с командой, в которой затем был диагностирован короавирус. При этом тесты у всех футболистов "Холденштедта" дали негативный результат, то есть причин переносить матч с "Рипдорфом" не было.

Но игроки "Рипдорфа" все равно испугались, что могут заболеть коронавирусом. На матч против "Холденштедта" вышли лишь 7 футболистов "Рипдорфа" - минимум, при котором может проводиться матч. Да и вышедшие особо не сопротивлялись, держались от сопрениоков из "Холденштедта" на значительнйо дистанции.

И, в итоге, "Рипдорф" проиграл этот странный матч со счетом 0:37.

Владелец "Рипдорфа" Патрик Ристоу сказал после матча: "Я благодарен тем 7-ми футболистам, которые не побоялись выйти на поле. В слуучае отказа играть нам бы грозил штраф в 200 евро. Это для нас довольно большие деньги, особенно в условиях пандемии. Мы не хотели ничем рисковать. Наши футболисты просто стояли на поле. Пр этом сопреники из "Холденштедта" не проявили милосердия".