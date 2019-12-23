Футболисты, подвергшись массовой атаке пчел, попадали на газон

23 декабря 2019 г. 17:05
Автор: Виталий Лабскир
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На футболистов и зрителей обрушился рой пчел.

Пчелиная атака произошла на 53-й минуте матча на Кубок независимости Танзании между командами "Янга" и "Иринга Юнайтед".

Футболисты попадали на поле и стали уползать по-пластунски. Затем попытались спастись бегством.

При этом пчелы атаковали не только игроков, находившихся на после, но и запасных футболистов, и зрителей.

После того, как пчелы улетели, игра возобновилась и завершилась со счетом 4:0 в пользу "Янги".

Ниже, в видеообзоре матча, пчелиная атака на 11:10.

Видео: 

YANGA SC 4-0 IRINGA UNITED | HIGHLIGHTS (ASFC - 21/12/2019)

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