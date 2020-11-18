Футболисты полетели в защитных костюмах, дабы защититься от коронавируса

18 ноября 2020 г. 16:01
Автор: Виталий Лабскир
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Приняты максимальные меры предосторожности.

Азиатская футбольная Лига Чемпионов пытается доиграть турнир, прерванный весной.

Все матчи решено проводить в столице Катара - Дохе. Там уже сыграли участники турнира от Западной Азии и выявили финалиста. Стал таковым иранский "Персеполис".

Теперь - с сегодняшнего дня до 13 декабря будут играть команды от Восточной Азии. Делегация одной из них - китайского «Бэйцзин Гоаня», дабы уберечься от коронавируса, отправилась в Доху в защитных костюмах.

Винал Азиатской Лиги Чемпионов запланирован на 19 декабря.

 

 

Видео: 

Beijing Guoan arrive in Doha with extre measures for the ACL games. | 国安将士全副武装抵达多哈备战亚冠

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