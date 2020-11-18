Футболисты полетели в защитных костюмах, дабы защититься от коронавируса

Приняты максимальные меры предосторожности.

Азиатская футбольная Лига Чемпионов пытается доиграть турнир, прерванный весной.

Все матчи решено проводить в столице Катара - Дохе. Там уже сыграли участники турнира от Западной Азии и выявили финалиста. Стал таковым иранский "Персеполис".

Теперь - с сегодняшнего дня до 13 декабря будут играть команды от Восточной Азии. Делегация одной из них - китайского «Бэйцзин Гоаня», дабы уберечься от коронавируса, отправилась в Доху в защитных костюмах.

Винал Азиатской Лиги Чемпионов запланирован на 19 декабря.