Футболисты разыграли мяч при исполнении пенальти, вместо прямого удара

"Звездный" бразильский футболист Неймар подошел к 11-метровой отметке, намереваясь пробить пенальти, и... поступил нестандартно.

Чемпионаты Франции и Бельгии по футболу, уйдя на коронавирусную паузу, так и не были доиграны. Досрочный чемпион Франции "Пари-сен-Жермен", готовясь к августовскому четвертьфиналу Лиги Чемпионов против итальянской "Аталанты", ради поддержания тонуса провел контрольный поединок. Соперником был бельгийский "Васланд-Беверен", который уже начал подготовку к новому сезону.

Матч завершился разгромной победой ПСЖ - 7:0. При этом весьма необычным вышел третий гол в данном поединке. Футболисты "Пари-сен Жермена" получили право на исполнение пенальти. К "точке" подошел Неймар. Перед разбегом он поинтересовался у вратаря бельгийской команды, в какой угол пробить. Разбежавшись же, Неймар вообще не стал бить, а сделал продольный прострел. Аргентинский партнер бразильца по ПСЖ Мауро Икарди знал, что Неймар постуупит именно так. И в результате набежавший Икарди направил мяч в ворота "Васланд-Беверена".