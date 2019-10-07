Футболисты сборной Украины съезжаются в Харьков

Сборная Украины по футболу очень близка к тому, чтобы отобраться в финальную часть Евро-2020. Один из последних шагов на этом пути предстоит сделать в ближайшую пятницу в Харькове. 11 октября подопечные Андрея Шевченко будут принимать на стадионе "Металлист" сборную Литвы. Главная команда страны уже начала подготовку к этому матчу.

Сегодня игроки сборной Украины по футболу съезжаются в Харьков. Утром прибыли три четверти футболистов, вызванных для подготовки к матчу против сборной Литвы. Это - 9 игроков донецкого "Шахтера", 6 - "Динамо", один - "Александрии", а также два футболиста, выступающие в иностранных чемпионатах - Андрей Лунин из испанского "Вальядолида" и Андрей Ярмоленко из англйского "Вест Хэма". Еще шесть украинских футболистов, выступающих в чемпионатах Италии, Англии и Бельгии прибывают в Харьков сегодня вечером. Главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко встречал своих подопечных в холле отеля. Наибольшие комплименты достались от него натурализованному бразильцу Марлос.

Андрей Шевченко:

"О, смотри, какой красивый"

Уже сегодня сборная Украины начинает тренировочный процесс. С интервалом в три дня главная футбольная команда страны сыграет сначала в Харькове против сборной Литвы, затем - в Киеве против сборной Португалии.

Евгений Коноплянка, футболист сборной Украины:

Ну мы не впервые собираемся, правильно, за такой короткий час. Поэтому, я думаю, хватит времени нам подготовиться. И мы знаем уже достаточно хорошо друг друга. Поэтому времени не нужно много.

В случае, если удастся взять в матчах против литовцев и португальцев 4 очка, то сборная Украины досрочно - за тур до финиша отборочной стадии гарантирует себе участие в финальной части Евро-2020.