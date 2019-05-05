Футболисты узнали в самолете, что стали чемпионами, и принялись бурно праздновать

В России определился чемпион страны по футболу. Стал таковым "Зенит" (Санкт-Петербург) - команда, за которую выступает один обладатель украинского паспорта Ярослав Ракицкий, а в тренерском штабе находится еще один - Анатолий Тимощук. "Зенит" стал чемпионом России за три тура до заврешения чемпионата при весьма необычных обстоятельствах на высоте 10 тысяч метров.

Свой выездной матч 27-го тура российской Премьер-Лиги против "Ахмата" из Грозного "Зенит" свел к ничьей - 1:1 и полетел на чартере в Санкт-Петербург.

Во время полета завершился матч в Туле, где местный "Арсенал" играл против московского "Локомотива". "Локомотив" имел математические шансы опередить "Зенит", но для этого нужно было для начала не проиграть в Туле. Однако матч завершился победой "Арсенала" - 2:0.

Об этом исходе и, соответственно о том, что "Зенит" стал чемпионом, сообщил в полете пилот самолета, получивший информацию с земли. И, сразу же после этого, в салоне началось бурное празднование.