Футболисты, выигравшие трофей, для его получения выстроились на расстоянии друг от друга

30 мая 2020 г. 17:34
Автор: Виталий Лабскир
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Коронавирсные реалии диктуют новые правила на футбольной церемонии награждения.

В Австрии футбольный сезон возобновился финальным матчем за Кубок страны между “Зальцбургом” и “Аустрией” из Лустенау.

В самом матче интриги не вышло. Зальцбург одержал разгромную победу – 5:0 и в 7-й раз в своей истории, и при этом во второй подряд стал обладателем Кубка Австрии.

Торжественная же церемония награждения прошла необычно. Точнее – к подобному придется теперь привыкать. При вручении трофея футболисты “Зальцбурга” не обнимались, а находились в очерченных кругах на расстоянии друг от друга, следуя рекомендациям, введенным из-за пандемии коронавируса.

Видео: 

Red Bull Salzburg had a socially distanced trophy presentation after winning the Austrian Cup

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