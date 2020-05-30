Футболисты, выигравшие трофей, для его получения выстроились на расстоянии друг от друга

Коронавирсные реалии диктуют новые правила на футбольной церемонии награждения.

В Австрии футбольный сезон возобновился финальным матчем за Кубок страны между “Зальцбургом” и “Аустрией” из Лустенау.

В самом матче интриги не вышло. Зальцбург одержал разгромную победу – 5:0 и в 7-й раз в своей истории, и при этом во второй подряд стал обладателем Кубка Австрии.

Торжественная же церемония награждения прошла необычно. Точнее – к подобному придется теперь привыкать. При вручении трофея футболисты “Зальцбурга” не обнимались, а находились в очерченных кругах на расстоянии друг от друга, следуя рекомендациям, введенным из-за пандемии коронавируса.