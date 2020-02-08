Футбольные фаны устроили драку с полицейским спецназом

Полиция была встречена крайне недружелюбно на секторе футбольных ультрас.

Во 2-м туре чемпионата Чили по футболу команда "Универсидад Католика" из Сантьяго принимала "О'Хиггинс" из Ракагуа.

Фаны хозяев поля хозяев поля устроили беспоряди, после чего полицейский спецназ зашел в сектор ультрас "Универсидад Католика". В силовиков полетели монеты, выломанные фрагменты сидений и иные предметы. Полицейские сначала пятились назад, принимая на себя удары всем, что летело от ультрас. Затем правоохранители пошли в атаку, после чего вновь вынуждены были отступить.

Футбольный же матч завершился со счетом 3:2 в пользу "Универсидад Католика".