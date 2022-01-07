Футбольный шедевр. Гол бисиклетой

Впечатляющий голевой удар через себя.

В Саудовской Аравии состоялся матч за футбольный Суперкубок этой страны. Встречались «Аль-Хиляль» (Эр-Рияд) — «Аль-Файзали» (Харма).

На 40-й минуте футболист «Аль-Хиляля» Салим аль-Давсари забил гол-красавец ударом бисиклетой. Этот гол позволил «Аль-Хилялю» сократить отставание в счете — 1:2.

В итоге же основное время матча завершилось вничью — 2:2. После чего «Аль-Хиляль» одержал победу в серии послематчевых пенальти — 4:3 и стал обладателем Суперкубка Саудовской Аравии.