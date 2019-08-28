Футбольный матч был приостановлен из-за лесных пожаров

В Бразилии горят леса, что, в том числе, создает помехи футболу.

Лесной пожар вплотную подступил к столице штата Акри городу Риу-Бранку, где базируется команда третьей лиги бразильского футбола "Атлетико Акреано"

Во время календарного матча чемпионата Бразилии между "Атлетико Акреано" и "Луверденсе" в сторону стадиона подул ветер, и дым от лесных пожаров накрыл футбольную арену.

Игра была приостановлена. Затем - когда дым развеялся, возобновлена и, в итоге, завершилась со счетом 3:2 в пользу "Атлетико Акреано".