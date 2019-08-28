 

Футбольный матч был приостановлен из-за лесных пожаров

28 августа 2019 г. 13:51
Автор: Виталий Лабскир
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В Бразилии горят леса, что, в том числе, создает помехи футболу.

Лесной пожар вплотную подступил к столице штата Акри городу Риу-Бранку, где базируется команда третьей лиги бразильского футбола "Атлетико Акреано"

Во время календарного матча чемпионата Бразилии между "Атлетико Акреано" и "Луверденсе" в сторону стадиона подул ветер, и дым от лесных пожаров накрыл футбольную арену.

Игра была приостановлена. Затем - когда дым развеялся, возобновлена и, в итоге, завершилась со счетом 3:2 в пользу "Атлетико Акреано".

 

Видео: 

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