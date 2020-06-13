Футбольный рестарт в Италии: Роналду на забил пенальти, и красная карточка за удар ногой в грудь

13 июня 2020 г. 14:06
Автор: Виталий Лабскир
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Клубный футбол в Италии возобновился определением финалиста Кубка страны. В полуфинале встречались два итальянских гранда – “Ювентус” (Турин) и “Милан”

Первый полуфинальный матч между этими соперниками, сыгранный еще в феврале на поле «Милана», завершился вничью – 1:1.

И, вот, в ответном поединке арбитр при помощи VAR усмотрел игру рукой у футболиста “Милана” и назначил пенальти, который не сумел реализовать самый “звездный” игрок “Ювентуса” Криштиану Роналду.

А всего спустя минуту “Милан” остался в меньшинстве. Анте Ребич получил прямую красную карточку за то, что прыжком из арсенала кунг-фу «зарядил» ногой в грудь Данило.

На момент удаления Ребича шла всего лишь 17-я минута игры.

«Милан» в меньшинстве выстоял. Матч завершился вничью – 0:0. Но безголевая ничья оказалась в пользу «Ювентуса», благодаря голу, забитому в первом матче на чужом поле.

В финале Кубка Италии соперником «Ювентуса» будет победитель полуфинальной пары «Интер» (Милан) – «Наполи» (Неаполь).

Видео: 

Juventus vs AC Milan 0−0 - Extеndеd Hіghlіghts & All Gоals 12/06/2020

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