Футбольный тренер, праздновавший победу со снятыми штанами, дисквалифицирован

26 февраля 2020 г. 16:34
Автор: Виталий Лабскир
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Чудные дела творятся в чемпионате Занзибара по футболу.

Матч команд с названиями "Мьембени" и "Джангомбе" завершился победой "Мьембени" со счетом 1:0.

Персона ниже на видео - это некто Мени Гамера - главный тренер "Мьембени". Празднуя победу своей команды, он сначала стал демонстрировать крайне нординарные жесты и телодвижения, а затем и вовсе снял штаны. Как оказалось, Гамеру охватила столь буйная радость, поскольку раньше он тренировал "Джангомбе". И, вот, его нынешняя командв победила прошлую.

Вот только дисцилинарные футбольные органы Занзибара не оценили радость тренера. Точнее - очень даже оценили и дисквалифицировали Мани Гамеру на 6 месяцев.

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Видео: 

Coach In Zanzibar Banned For Six Months After Stripping During Celebration

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