 

Футбольный вратарь после столкновения частично потерял память

20 августа 2019 г. 11:50
Автор: Виталий Лабскир
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Большие проблемы у малийского вратаря турецкого "Сивасспора" Мамаду Самассы.

В 1-м туре чемпионата Турции по футболу "Сивасспор" одержал крупную победу над "Бешикташем" - 3:0. При этом матч омрачился серьезной травмой вратаря "Сивасспора" Мамаду Самассы, являющегося также голкипером сборной Мали.

Самасса столкнулся с игроком "Бешикташа" Тайлером Бойдом и на несколько минут потерял сознание.

Самасса был прямо с поля увезен в больницу. Его жизни уже ничто не угрожает. Но при этом диагностирована частичная потеря памяти, и врачи не могут сказать, вернется ли к вратарю память.

Видео: 

Mamadou Samassa ve Tyler Boyd'un çarpışma anı

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