Фёдор Емельяненко "уничтожил" Фрэнка Мира

В Чикаго весьма быстротечным выдался четвертьфинал Гран-при Bellator между двумя авторитетными бойцами смешанных единоборств россиянином Федором Емельяненко и американцем Фрэнком Миром.

Миру удалось потрясти Фёдора попаданием в голову уже на старте боя. После этого американец сблизился в клинч, из которого россиянин классно бросил его на настил. Бойцы вновь сблизились, обменявшись ударами коленами по корпусу. Фрэнк пошёл вперёд и нарвался на левый апперкот Емельяненко, который отправил его на настил. Фёдор перешёл к добиванию, и рефери остановил схватку, присудив Емельяненко победу техническим нокаутом.

Бой продолжался лишь 50 секунд.