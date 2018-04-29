Фёдор Емельяненко "уничтожил" Фрэнка Мира

29 апреля 2018 г. 13:57
Источник: vringe.com
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В Чикаго весьма быстротечным выдался четвертьфинал Гран-при Bellator между двумя авторитетными бойцами смешанных единоборств россиянином Федором Емельяненко и американцем Фрэнком Миром.

Миру удалось потрясти Фёдора попаданием в голову уже на старте боя. После этого американец сблизился в клинч, из которого россиянин классно бросил его на настил. Бойцы вновь сблизились, обменявшись ударами коленами по корпусу. Фрэнк пошёл вперёд и нарвался на левый апперкот Емельяненко, который отправил его на настил. Фёдор перешёл к добиванию, и рефери остановил схватку, присудив Емельяненко победу техническим нокаутом.

Бой продолжался лишь 50 секунд.

Видео: 

Fedor Knocksout Frank Mir in 48 Seconds!

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