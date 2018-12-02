Фьюри, дважды побывав в нокдаунах, не проиграл Уайлдеру

По итогам интригующего боксерского поединка в Лос-Анджелесе между чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе американцем Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри мнения судей разделились.

Фьюри в 9-м и 12-м раундах побывал в нокдаунах. При этом по ходу всего боя попадал по Уайлдеру значительно больше, чем пропускал ударов от него.

В итоге по истечении 12-ти раундов один судья отдал победу Деонтею Уайлдеру – 115:111, другой – Фьюри – 114:110. Третий насчитал ничью 113:113.

Таким образом, бой был признан завершившимся вничью, и чемпионский пояс остался у Уайлдера.