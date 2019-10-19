 

Фьюри пощупал Усика на бою Гвоздика

19 октября 2019 г. 12:58
Автор: Виталий Лабскир
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В Филадельфии среди зрителей поединка между украинцем из Харькова Александром Гвоздиком и россиянином Артуром Бетербиевым были два потенциальных соперника-супертяжа британец Тайсон Фьюри и украинец Александр Усик.

Фьюри подошел к месту где сидел Усик, и боксеры обменялись рукопожатиями.

После чего британец стал в буквальном смысле прощупывать украинца, пытаясь, видимо, продемонстрировать, что Усик слишком худой для супертяжелого веса.

В главном же событии боксерского вечера в Филадельфии Гвоздик проиграл Бетербиеву техническим нокаутом в 10-м раунде.

Видео: 

Tyson Fury measuring up Usyk

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