Фьюри "уничтожил" Шварца за неполных два раунда

16 июня 2019 г. 12:49
Автор: Виталий Лабскир
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Эпатажный боксер-супертяж британец Тайсон Фьюри, особо не напрягаясь, защитил свои чемпионские титулы, затратив на бой буквально 6-ти минут.

Фьюри боксировал в Лас-Вегасе против немца Тома Шварца.

Развяка пришлась на последнюю минуту второго раунда. Фьюри, похоже, специально дал зажать себя в угол. Шварц обрушил серию ударов, но Фьюри, отзащищавшись, перешел  контратаку и отправил соперника в нокдаун.

В принципе, рефери мог уже останавливать бой. Но, досчитав до 10-ти, дал отмашку продолжать. После чего Фьюри стал добивать Шварца.

За 7 секунд до окончания второго раунда рефери остановил избиение, зафиксировав победу Фьюри техническим нокаутом.

Видео: 

Tyson Fury vs Tom Schwarz - FULL Fight Highlights HD

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