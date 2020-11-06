Гандбол. Сборная Украины провела официальный матч против сборной России

06 ноября 2020 г. 12:08
Автор: Виталий Лабскир
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В отборочном цикле к чемпионату Европы-2022 по гандболу сборные Украины и России не разводились во время жеребьевки, и в результате они попали в одну группу.

Гандбольные федерации двух стран договорились, что сборные Украины и России проведут оба матча отборочного цикла на нецйтральном площадке - в Минске с интервалом в два дня.

И, вот, состоялся первый поединок Украина - Россия. Украинские гандболисты уступали после первого тайма 13:16, проигрывали один мяч на последней минуте матча, но в итоге свели матч к ничьей - 27:27.

В этой отборочной группе помимо сборной Украины и России выступают также сборные Чехии и Фарерских островов. В финальную часть Евро-2022 выйдут две первые сборные из каждой группы, а также четыре лучшие третьи команды из восьми групп.

Видео: 

Ukraine vs Russia ● FULL MATCH ● Handball EHF EURO European Men's Handball Championship 2022 Qual

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