Гассиев дебютировал в супертяжелом весе быстрой победой нокаутом

Россиский боксер Мурат Гассиев, потерпевший поражение от Александра Усика из Украины в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе, перешел вслед за Усиком в крузервейт и выдал яркий дебют

Гассиеву дали в соперинки албанца Нури Сефери.

Бой продлился всего полторы минуты первого раунда и завершился “двойкой” от Гассиева, после которой Сефери оказался в нокауте.

Гассиев сказал после победы над Сефери, что хотел бы провести матч-реванш с Усиком, однако понимает, что их пути разошлилсь.