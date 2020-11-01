Гассиев дебютировал в супертяжелом весе быстрой победой нокаутом

01 ноября 2020 г. 15:40
Автор: Виталий Лабскир
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Россиский боксер Мурат Гассиев, потерпевший поражение от Александра Усика из Украины в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе, перешел вслед за Усиком в крузервейт и выдал яркий дебют

Гассиеву дали в соперинки албанца Нури Сефери.

Бой продлился всего полторы минуты первого раунда и завершился “двойкой” от Гассиева, после которой Сефери оказался в нокауте.

Гассиев сказал после победы над Сефери, что хотел бы провести матч-реванш с Усиком, однако понимает, что их пути разошлилсь.

Видео: 

ГАССИЕВ НОКАУТИРОВАЛ Сефери в первом раунде! Мощный дебют в тяжах

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