Где смотреть футбольные трансляции онлайн®

Проблема доступа к просмотру футбола в эпоху платного ТВ имеет место в первую очередь из-за отсутствия доступа к кабельным сетям у многих украинцев. К счастью, в эру онлайн-технологий футбольные трансляции доступны не только по телевизору, но и в интернете. В сети представлен большой выбор вариантов просмотра, каждый из которых имеет свои плюсы.

Чтобы разобраться, какой способ больше всего подойдет вам для просмотра футбольных трансляций, рассмотрим преимущества и недостатки каждого из популярных вариантов. Разобрав их, вы сможете сами решить, на каком остановиться.

Где смотреть футбол: внутренние первенства, еврокубки, Чемпионат Европы 2020

Существует несколько вариантов просмотра футбольных матчей онлайн, как бесплатных, так и платных. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы.

Кабельное, спутниковое и IPTV. Официальным транслятором ЧЕ в Украине стали каналы «Футбол» медиагруппы «Украины». Официально посмотреть Чемпионат Европы 2020 можно в пакетах телепровайдеров, предлагающих доступ к каналам Футбол 1, 2 и 3. Это самый простой и надежный вариант, но он, конечно, платный.

Пакеты OTT-провайдеров. Если у вас нет телевизора или подключения к провайдеру, транслирующему футбольные каналы, можно подписаться на услуги OTT-платформы, такой как oll.tv или Vodafone TV. Этот способ удобен тем, что смотреть матчи можно с любого устройства, но он тоже платный.

Букмекеры. Бесплатно (правда, условно) посмотреть футбольные матчи можно на сайтах букмекерских контор, транслирующих их. Условно бесплатен этот способ потому, что на счету должны быть деньги. Выбор поединков тут зачастую меньше, чем у телекомпаний, что тоже является минусом.

Спортивные сайты. В сети функционирует большое количество спортивных сайтов, предлагающих текстовые трансляции Чемпионата Европы 2020. Однако найти на этих порталах видеострим проблематично, так как лицензия на трансляцию топовых футбольных событий стоит дорого. Исключением являются пиратские ресурсы, которые бесплатны, но они нелегальны, демонстрируют картинку не лучшего качества, с большим количеством сторонней рекламы, задержками и риском обрыва в любой момент.

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