"Гелиос" расстался с восемью футболистами и сохранил лидеров

Ряды харьковского клуба первой лиги "Гелиоса" в нынешнее зимнее межсезонье несколько поредели.

Принято решение не перезаключать завершившиеся соглашения с Игорем Семениной, Максимом Зеленевичем, Владиславом Кравченко, Андреем Скарлошом и Виталием Ольховским (на фото).

Также подошла к концу аренда голкипера Ярослава Котлярова, защитников Артема Козлова и Вадима Счастливцева у донецкого "Олимпика".

Тем временем, заключены новые контракты с капитаном команды Сергеем Лобойко, который, к слову, близок к своему полноценному восстановлению после травмы, а также вице-капитаном Игорем Луценко и полузащитником Дмитрием Гранкиным.