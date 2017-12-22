"Гелиос" расстался с восемью футболистами и сохранил лидеров

22 декабря 2017 г. 16:51
Источник: ФК "Гелиос"
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Ряды харьковского клуба первой лиги "Гелиоса" в нынешнее зимнее межсезонье несколько поредели.

Принято решение не перезаключать завершившиеся соглашения с Игорем Семениной, Максимом Зеленевичем, Владиславом Кравченко, Андреем Скарлошом и Виталием Ольховским (на фото).

Также подошла к концу аренда голкипера Ярослава Котлярова, защитников Артема Козлова и Вадима Счастливцева у донецкого "Олимпика".

Тем временем, заключены новые контракты с капитаном команды Сергеем Лобойко, который, к слову, близок к своему полноценному восстановлению после травмы, а также вице-капитаном Игорем Луценко и полузащитником Дмитрием Гранкиным.

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