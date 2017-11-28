Генеральный директор донецкого "Шахтера" заявил о "спекуляциях и домыслах"

Футбольный клуб "Шахтер" (Донецк) устами своего генерального директора Сергея Палкина настаивает, что клуб не отказывался поддерживать акцию, проводимую Федерацией футбола Украины совместно с всеукраинской организацией участников АТО, согласно которой футболистов на поле выводят дети участников войны на Донбассе в футболках со словами уважения воинам АТО

Сегодня Палкин на своей странице в Facebook сделал такую запись:

Дорогие друзья. Хочу поставить точку вокруг спекуляций и домыслов по ситуации с якобы нашим запретом детям одевать патриотические футболки. За два дня до матча с "Олимпиком" клуб получил официальное письмо от Федерации футбола Украины об акции в поддержку вооруженных сил Украины на кубковом матче с "Вересом", на котором дети должны будут выйти в футболках в поддержку военнослужащих ВСУ. «Шахтер» в тот же день подтвердил свое согласие на участие. Исходя из вышесказанного, у нас не было никаких логических оснований ЗАПРЕЩАТЬ детям одевать футболки на матче с "Олимпиком". Зачем делать запрет на этом матче, но соглашаться проводить акцию через три дня?! Запрет одевать футболки - это такое же наглое вранье, как и якобы «угроза» не выйти на матч. Любой здравомыслящий человек понимает – не выход на матч – это техническое поражение. Получить 3-0 – в разгар чемпионата, вы серьезно верите в этот бред? В этой истории мне искренне жаль детей, которых использовали как ширму, как прикрытие истинных мотивов. Их цинично использовали так же, как и организаторов этой акции, Федерацию футбола АТО, чьи намерения разменяли на выгоду в информационной атаке. Потрачено много денег, чтобы «разогнать» эту тему с заголовками, в которых главный акцент сделан на детях и АТО. Проплачены публикации, сделан вброс в соцсети и все ради того, чтобы уйти от темы Мариуполя. А кому это надо, мы все прекрасно понимаем …

Матч "Олимпика" против "Шахтера" состоялся в минувший уик-энд в Киеве. Поединок "Шахтер" - "Верес" пройдет в среду, 29 ноября, в Харькове