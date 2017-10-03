Генпрокурор Луценко заявил о спецконфискации футбольного клуба "Металлист" (Харьков)

Генеральный прокурор Юрий Луценко во время визита в Харьков сообщил о переходе местного футбольного клуба "Металлист" в собственность государства.

По словам Луценко, решение о возврате уже принял суд.

"Клуб возвращается от Курченко к государству. Далее, очевидно, исполнительные органы страны примут решение о его использовании. Возможен вариант передачи в управление муниципальное, возможно конкурс для инвесторов, возможно другие варианты, которые уже находятся вне моей компетенции, но совместно с министром юстиции Павлом Петренко мы можем с гордостью сообщить харьковчанам, что ФК "Металлист" теперь будет принадлежать не беглецам-клептократам, а харьковчанам", - сказал генпрокурор.

Луценко уточнил, что клуб возвращают в порядке спецконфискации.

Но сих пор собственником ФК "Металлист" являлся беглый олигарх Сергей Курченко.

В 2016 году "Металлист" потерял профессиональній статус и прекратил выступление в чемпионате Украины по футболу.