"Героический" матч украинца Селезнева в чемпионате Турции. Победный гол плюс удаление

Фамилия украинского нападающего турецкого "Бурсаспора" Евгения Селезнева оказалась сразу в двух графах протокола: "забитые голы" и "красные карточки".

В 19-м туре Первой лиги чемпионата Турции "Бурсаспор" играл в гостях против "Ахисарспора", к слову, бывшей команды Селезнева.

Именно Селезнев "сделал" эту игру. На 57-й минуте матча он забил головой. Как оказалось, это был единственный гол в матче, и "Бурсаспор" победил - 1:0. При этом Слезнев не доиграл матч до конца. На 88-й минуте, ударив соперинка локтем в лицо, он получил вторую желтую карточку, которая стала красной, и был удален с поля.

Ниже, в видеообзоре матча, гол Селезнева на 1:40, удаление - на 2:45.

Следеут отметить, что Селезнев забивает уже в четвертом матче подряд за "Бурсаспор" в Первой лиге чемпионата Турции. При этом "Бурсаспор" одержал третью победу кряду и вышел на 2-е место.