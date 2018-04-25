Глава харьковского "Нацкорпуса" безнаказанно издевался на футболе над правоохранителями

В Интернете появилось видео, на котором глава харьковского отделения националистической организации "Национальный корпус" Сергей Величко выясняет отношения с правоохранителями на футбольном матче "Металлист 1925" - "Днепр".

Величко сначала несколько раз бьет по шлему одного из правоохранителей и в нецензурной форме предлагает драться, утверждая что перед этим его били палками. Затем Величко, известный среди футбольных ультрас, как "Чилли Вилли", пытается опустить неисправное забрало на шлеме у другого правоохранителя, и, в конце концов, срывает с него шлем.

Судя по видео, правоохранители на эти провокации никак не отреагировали.