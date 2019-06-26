Главные новости бокса и футбола за июнь®

Несмотря на то, что в основных чемпионатах Европы футбольные сезоны закончены, новости приходят ежедневно. Открыто трансферное окно, а это значит, что каждый клуб хочет максимально усилится перед началом следующего сезона. А в боксе же произошла настоящая сенсация, которую никто не ждал. Обо всем этом мы и поговорим сегодня.

Новости футбола — Сарри в Ювентусе

На этой неделе все новости футбола говорили об одном — Сарри возвращается в Италию и будет тренировать Ювентус, с которым реально имеет все шансы на завоевание главных европейских трофеев. Итальянский специалист провел интересный и сложный сезон в Челси. Он сумел подтянуть результаты клуба, вернув лондонцев Лигу Чемпионов и завоевав с ними свой первый трофей — кубок Лиги Европы. Но при этом Маурицио Сарри не прижился в Англии, особенно в Челси, где всем руководят футболисты. Один скандал с Кепой говорил об очень многом. Но теперь впереди Ювентус. И новости футбола расходятся во мнении, что ждет этого великого тренера в главном гегемоне Серии А. Можно выделить три основных варианта развития событий:

- Сарри не приживется в Ювентусе, так как там очень много «звезд», считающих свое мнение главным. И Роналду далеко не первый в этом списке.

- Он сможет наладить контакт с клубом, но при этом не получится выстроить нужную систему «Саррибола» из-за отсутствия нужных игроков.

- Руководство старой Синьоры даст карт бланш на покупку необходимых футболистов и мы увидим новый, еще более мощный Ювентус.

Независимо от результатов Ювентуса, этот сезон в серии А будет ознаменован противостоянием двух бывших тренеров Челси — Маурицио Сарри и Антонио Конте.

Новости Бокса — Энтони Джошуа проиграл все титулы

Все новости бокса в июне были прикованы к матчу Энтони Джошуа против Энди Руиса. Казалось бы, бой для британца должен был стать легкой прогулкой, да и его соперник смотрелся невероятно комично на первый взгляд. Но все пошло не по плану и Джошуа проиграл техническим нокаутом. И тут очень интересны слухи, которые поползли сразу после боя. Если верить инсайдерам, то британец испытывал невероятный стресс перед своим первым выступлением за пределами Великобритании. А за неделю до самого боя оказался в очень тяжелом нокауте во время тренировочного спарринга.

Но все это слухи, которые не нашли никакого официально подтверждения. По прогнозам реванш должен состоятся в начале декабря. И для Джошуа этот бой будет значить все. Если он проиграет снова, то все будут считать его пустышкой. Но если он сможет вернуть свои титулы, то вновь окажется на олимпе профессионального бокса.