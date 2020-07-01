Главный бой боксерского вечера вышел очень жестким

01 июля 2020 г. 16:46
Автор: Виталий Лабскир
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Все шло к тому, что поединок довольно быстро завершится нокаутом.

В Лас-Вегасе продолжают с интервалом в несколько дней проходить боксерские вечера. В очередном главным боем был поединок в договорной весовой категории (до 74 кг) между американцами Алексом Суседо и Сонни Фредриксоном.

Суседо очень активно начал, и уже в первом раунде откровенно потряс соперника. Фредриксон «выжил» и в первом раунде, и во всех последующих.

Поединок продлился все 10 раундов, отведенных регламентом, по итогам которых  Суседо одержал разгромную победу по очкам единогласным решением судей: 99-91, 98-92, 100-90.

Видео: 

Alex Saucedo lands194 power punches, dominates Sonny Fredickson | FULL FIGHT HIGHLIGHTS

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