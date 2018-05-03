Главный тренер "Металлиста 1925" заявил о готовности подать в отставку

После поражения харьковского "Металлиста 1925" от "Мира" из Горностаевки (1:4) главный тренер харьковчан Александр Иванов засобирался в отставку и рассказал о проблемах внутри команды:

Я буду встречаться с руководством и ставить вопрос о своем дальнейшем пребывании на посту главного тренера "Металлиста 1925". Не знаю, как это будет выглядеть, ведь у меня есть действующий контракт, но после такой игры я обязан подать в отставку. Этот момент назревал очень давно. Я, когда пришел в команду, говорил, что этим может закончиться. Но в селекции у нас сейчас затишье. В конце прошлого года я об этом говорил, понимая, что такой момент наступит. Если решать глобальные задачи, нужно обязательно усиление состава и, не исключено, смена тренера. Я знал, что так будет. Я думал, что зимой мы будем готовить команду для первой лиги. Если делать правильно, то нужно было делать это зимой. Есть такая пословица: "Это надо делать вчера". Я боюсь, что мы дотянемся и потом опять не возьмем футболистов, которые нас могут усилить... Есть такая группа "кочующих" футболистов, которые постоянно предлагают свои услуги. Одну контрольную игру сыграет и от безысходности берешь, а потом оказывается, что... Я с таким уже сталкивался. Пока было время, надо было найти футболистов и пригласить. А так, я рано или поздно понимал, что такое случится. Хорошо, что до нового сезона еще есть время и, или моя отставка, или эта игра послужит руководству сигналом.