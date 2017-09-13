Главный тренер "Наполи" считает матч в Харькове против "Шахтера" определяющим

Главный тренер итальянского "Наполи" Маурицио Сарри дал в Харькове пресс-конференцию накануне поединка групповой стадии Лиги Чемпионов против донецкого "Шахтера".

Сарри сказал следующее:

На короткой дистанции нельзя недооценивать значение стартового поединка, и, возможно, встреча с «Шахтером» станет определяющей. Наша группа сильна, и тот же «Фейеноорд» – самый сложный соперник из четвертой корзины, а «Манчестер Сити» даже не нуждается в представлении. Весь путь в турнире предстоит непростой не только для нас, а и для других команд квартета. Будет трудная, но и интересная игра. «Шахтер» в Италии не очень известен, но мы знаем, что в его составе квалифицированные футболисты. Коллективные действия дончан позволяют им создавать численный перевес в передней линии. «Шахтер» атакуемт с использованием флангов.