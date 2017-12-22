Главный тренер одесского "Черноморца" покинул команду, вернув клубу заработанные деньги

22 декабря 2017 г. 17:57
Источник: "Спортарена"
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Белорусский специалист Олег Дулуб отказался продолжать работу в качестве главного тренера одесского "Черноморца".

Осенью Олег Дулуб подписал контракт с "Черноморцем" до конца сезона 2017/18 гг, но со временем решил покинуть Одессу и таки расторг соглашение.

Главными причинами расторжения контракта являются разногласия тренера с генеральным директором клуба Анатолием Мисюрой в вопросах кадровой политики, трансферов и премиальных.

В итоге разногласия Дулуба и Мисюры вылились в ультиматум со стороны руководства "Черноморца" — чтобы разорвать контракт, белорусский тренер должен был вернуть все деньги, заработанные за время работы в Одессе. Это зарплата за несколько месяцев (сентябрь, октябрь, ноябрь) и «квартирные» средства (деньги, при надобности выделяемые сотрудникам клуба для аренды жилья).

Дулуб согласился и вернул одесскому клубу деньги.

Имя нового тренера "Черноморец", вероятно, объявит, когда клуб в январе выйдет из отпуска.

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