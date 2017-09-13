Главный тренер "Шахтера" прогнозирует открытый футбол в Харькове в матче против "Наполи"

13 сентября 2017 г. 11:31
Источник: ФК "Шахтер"
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Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека дал предматчевую пресс-конференцию накануне матча групповой стадии Лиги Чемпионов против итальянского "Наполи". Впервые в истории матч такого уровня пройдет в Харькове.

Об ожиданиях от игры с "Наполи" Фонсека сказал:

Знаю, насколько сложным будет противостояние с «Наполи». Прекрасно понимаем, что встретимся с тяжелейшим оппонентом. В плане коллективных действий, возможно, с одной из сильнейших команд Европы. Не стоит забывать, что в прошлом сезоне наш соперник уступил лишь четырежды в чемпионате Италии, уровень которого всем хорошо известен. «Наполи» продемонстрировал лучшую атаку, забив 94 мяча в Серии А. Поэтому нам нужно быть практически идеальными, чтобы справиться с «Наполи».

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