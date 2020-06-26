Главный тренер "Волыни", заболевший коронавирусом, чувствует себя плохо

26 июня 2020 г. 19:35
Автор: Виталий Лабскир
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В тренерском штабе команды Первой лиги украинского футбола "Волынь" (Луцк) коронавирусом заболели главный тренер Андрей Тлумак и его помощник Андрей Сапуга.

Накануне они отсутствовали на тренерском мостике "Волыни" в Одессе во время матча против местного "Черноморца", который "Волынь" проиграла со счетом 2:5.

Тлумак о своем состоянии сообщил изданию Footboom следующее: "Мне тяжело говорить. Мне очень плохо сегодня. Да, это правда - я заболел коронавирусом, сдал два теста, которые оказались позитивными. Нахожусь на лечении дома".

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