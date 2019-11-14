Глумление. Ультрас киевского "Динамо" пояснили свой расизм в Харькове акцией в защиту сов

14 ноября 2019 г. 13:06
Автор: Виталий Лабскир
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Фаны киевского "Динамо" настаивают, что "угукание", звучавшее в Харькове из их сектора в адрес бразильских футболистов "Шахтера" и доведшее до слез Тайсона и Дентиньо имитировало не обезьяньи звуки, а было акцией в поддержку исчезающего вида сов.

В видеозаявлении ультрас киевского "Динамо", закрывших свои лица, говорится:

Привет. Мы, фанаты Динамо Киев, обращаемся к фанатскому сообществу Украины и всех неравнодушных с просьбой поддержать нашу борьбу за сохранение редкого вида северных пятнистых сов. На данный момент в мире осталось всего 18 птиц этого вида, и мы приложим все усилия, чтобы северные пятнитые совы не исчезли с лица нашей планеты. К сожалению, на матче в Харькове стюарды не позволили нам пронести баннер в поддержку сов, поэтому не все смогли правильно трактовать нашу первую акцию. Но мы не будем опускать руки и продолжим делать все возможное для привлечения внимания общества к этой проблеме! Борьба продолжается!

Видео: 

Збережемо північних плямистих сов разом!/Save northern spotted owls!

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