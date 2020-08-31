Гол бывшего футболиста харьковского "Металлиста" помог победить "Ференцварошу"

Украинский футболист Игорь Харатин принес победу чемпиону Венгрии будапештскому "Ференцварошу", ведомому украинским тренером Сергеем Ребровым.

"Фенерцварош" играл в гостях против "Залаэгерсега" и одержал победу 2:1. Для "Ференцвароша" это был второй матч в чемпионате Венгрии сезона 2020/21 гг. и при этом первая победа.

Харатин, выступавший в 2016 году за харьковский "Металлист", забил "Залаэгерсегу" на 53-й минуте матча, замкнув головой подачу с углового.

Ниже, в видеообзоре матча, гол Харатина на 2:38.