Гол бывшего футболиста харьковского "Металлиста" помог победить "Ференцварошу"

31 августа 2020 г. 18:48
Автор: Виталий Лабскир
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Украинский футболист Игорь Харатин принес победу чемпиону Венгрии будапештскому "Ференцварошу", ведомому украинским тренером Сергеем Ребровым.

"Фенерцварош" играл в гостях против "Залаэгерсега" и одержал победу 2:1. Для "Ференцвароша" это был второй матч в чемпионате Венгрии сезона 2020/21 гг. и при этом первая победа.

Харатин, выступавший в 2016 году за харьковский "Металлист", забил "Залаэгерсегу" на 53-й минуте матча, замкнув головой подачу с углового.

Ниже, в видеообзоре матча, гол Харатина на 2:38.

Видео: 

Zalaegerszeg vs Ferencváros 1:2 HD Összefoglaló

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