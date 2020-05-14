Гол бывшего футболиста "Металлиста" за нынешнюю команду, ведомую Сергеем Ребровым

14 мая 2020 г. 14:29
Автор: Виталий Лабскир
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Выходит из коронавирусной спячки клубный футбол в Венгрии. Лидером венгерского чемпионата является "Ференцварош" (Будапешт). Главным тренером "Ференцвароша" является украинский специалист Сергей Ребров.

Чемпионат Венгрии возобновится через полторы недели. Пока же венгерские команды приступили к проведению контрольных поединков. В одном из них "Ференцварош" сыграл против "Залаэгерсега".

В основном составе "Ференцвароша" вышел украинский полузащитник Игорь Харатин, который в 2016 году выступал за харьковский "Металлист".. Затем Харатин перешел в луганскую "Зарю", и из "Зари" - в "Ференцварош".

Что до матча "Ференварош" - "Залаэгерсег", подопечные Сергея Реброва открыли счет на 11-й минуте матча. Отличился легионер из Кот Д'Иуара Франк Боли. А ближе к концу первого тайма венгерский игрок "Ференцвароша" Доминик Цонтош заработал пенальти, и украинский легионер Игорь Харатин хладнокровно реализовал 11-метровый удар.

Как оказалось, Харатин становил окончательный итог - "Ференцварош" победил - 2:0.

Ниже, в видеообзоре матча, гол Харатина с пенальти на 4:00.

Видео: 

Ferencváros - Zalaegerszeg • Felkészülési mérkőzés

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