 

Гол через 10 секунд после розыгрыша мяча с центра поля

08 сентября 2019 г. 20:10
Автор: Виталий Лабскир
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Команда, пропустившая гол, отыгралась через 10 секунд после того, как разыграла после пропущеного гола мяч с центра поля.

Так произошло в матче американской лиги соккера между "Орландо Сити" и "Лос-Анджелесом".

На 12-й минуте "Лос-Анджелес" открыл счет. После чего футболистам "Орландо Сити" понадобилось 10 секунд, дабы доставить мяч от центра поля в сетку "Лос-Анджелеса". Автором гола стал португалец Нани.

До финального свистка команды еще по разу обменялись взятиями ворот, и в итоге зафиксирована ничья - 2:2.

Видео: 

Nani Chips Goalkeeper 10 seconds after kickoff!

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