Гол ударом через себя в компенсированное время

Прелюбопытным вышел четвертьфинальном матч кубка Китая по футболу между командами с труднопроизносимыми названиями "Тяньцзинь Цюаньцзянь" и "Цзянсу Сунин".

В первом тайме голов забито не было. Во втором - сначаля за "Цзянсу" голевой дубль сделал бывший футболист донецкого "Шахтера" бразилец Алекс Тейшейра.

Счет 2:0 сохранялся до 90-й минуты. После чего футболисты "Тяньцзиня" умудрились сравнять счет, забив голы на 90-й и 90+3-й минутах. Причем бельгийский футболист "Тяньцзиня" Аксель Витсель сделал счет 2:2 на 90+3 минуте ударом через себя. Этот гол ниже в самом конце видеообзора матча.

Остается добавить, что в связи с тем, что это был кубковый матч, было еще назначено дополнительное время, а затем пробивались 11-метровые. В серии послематчевых пенальти победил "Цзянсу Сунин".