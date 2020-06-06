Гол-фантом был засчитан

06 июня 2020 г. 15:21
Автор: Виталий Лабскир
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Мяч, ударившись об перекладину ворот, полетел практически вертикально вниз и то ли пересек, то ли не пересек линию ворот.

Так произошло сегодня в компенсированное время первого тайма матча 5-го тура чемпионата Южной Кореи по футболу между "Сеулом" и "Чонбуком". Футболист "Сеула" Пак Чу Ён нанес удар, после которого арбитру матча пришлось серьезно думать, засчитывать ли гол. После совета с боковым судьей было принято решение гол-фантом засчитать. Ниже, в видеообзоре матча, этот момент на 2:40.

Впрочем, даже со столь спорным засчитанным голом "Сеул" всё равно крупно проиграл - 1:4.

"Чонбук" после этой победы вышел на первое место в чемпионате Южной Кореи. У "Чонбука" после 5-ти туров 12 очков. У ближайшего преследователя "Ульсана" - 11.

Видео: 

[하나원큐 K리그1] 5R 서울 vs 전북 하이라이트 | Seoul vs Jeonbuk Highlights (20.06.06)

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