Гол-фантом. Шайба пересекла линию ворот в воздухе

Арбитр не остановил игру. Но благодаря системе видеоповторов гол все же был засчитан.

В матче регулярного чемпионата НХЛ между "Сент-Луисом" и "Чикаго" российский хоккеист "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко нанес бросок, после которого вратарь "Чикаго" Кэм Уорд отбил шайбу черенком клюшки, вынеся ее из ворот.

Игра продолжилась. Но через какое-то время прозвучала сирена. Это запасной арбитр, находящийся в технической зоне, рассмотрел, что шайба в воздухе пересекла линию ворот "Чикаго".

Гол-фантом Тарасенко был засчитан, и счет стал 3:3. Окончательный же итог этого матча - 5:4 в пользу "Чикаго".