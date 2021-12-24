Гол футболистки харьковской команды признан лучшим на групповом этапе женской Лиги Чемпионов

Харьковская команда не сумела выйти в четвертьфинал женской Лиги Чемпионов, но при этом всё равно получила признание.

В Исландии в матче 3-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов харьковский «Жилстрой-1» сумел одержать свою единственную победу на групповой стадии, переиграв местный «Брейдаблик» со счетом 2:0.

Второй гол в том матче, забитый Ольгой Овдийчук сначала был признан лучшим в туре, а теперь — и лучшим во всей групповой стадии лиги Чемпионов.

Ниже в видеообзоре матча «Брейдаблик» — «Жилстрой-1» гол Овдийчук на 6:30.