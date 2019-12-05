Гол из-за сломавшейся клюшки

Ситуация, которую невозможно было предвидеть.

В матче регулярного чемпионата НХЛ между "Колорадо" и "Торонто" хоккеисты "Торонто" имели численное преимущество. Игрок этой команды Джейсон Спецца, бросая шайбу по воротам "Колорадо", сломал себе клюшку.

После чего, уже без клюшки, Спецца еще и помешал своему партнеру по команде. В результате шайбу подхватил игрок "Колорадо" Валерий Ничушкин, промчал из своей зоны в чужую и забил гол.

Этот эпизод, произошедший в третьем периоде, оказался ключевым в матче. Хоккеисты "Колорадо" после гола Ничушкина в меньшинстве вышли вперед 2:1. А в итоге выиграли - 3:1.