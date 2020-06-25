Гол-красавец украинского футболиста "Аталаны" Руслана Малиновского

25 июня 2020 г. 13:01
Автор: Виталий Лабскир
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14 сезонов никто из украинских футболистов не забивал после Андрея Шевченко пять и больше голов за сезон в итальянской серии "А". И, вот, Руслан Малиновский провел свой 5-й гол за "Аталанту" из Бергамо. Причем гол вышел на заглядение, да еще и крайне важным с игровой точки зрения.

"Аталанта" в 27-м туре чемпионата Италии принимала римский "Лацио" и уже к 11-й минуте матча "горела" 0:2. Зато в оставшееся время команда из Бергамо сумела сделать впечатляющий камбек и одержать победу - 3:2. При этом Руслан Малиновский сравнял счет на 66-й минуте матча мощным дальним ударом. Гол Малиновского ниже, в видеообзоре матча, на 2:40.

У "Аталанты", занимающей 4-е место в турнирной таблице серии "А" 54 очка. У лидера - туринского "Ювентуса" - 66.

Видео: 

Atalanta 3-2 Lazio | Atalanta Hit Back From 2 Goals Down To Beat Lazio 3-2! | Serie A TIM

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