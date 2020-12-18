Гол на 11-й секунде матча

Наглядное пособие, как «привезти» рекордно быстрый гол в свои ворота

В латиноамериканском клубном футболе в Копа Либертадорес определяются полуфиналисты. В четвертьфинальном противостоянии между двумя бразильскими командами “Сантосом” и “Гремио” первый матч завершился вничью 1:1.

В ответном же футболисты “Сантоса” повели в счетое на 1-й минтуе, а точнее, на 11-й секунде, забив рекордно быстрый гол для браильский клубов в Кубке Либертадорес.

Автором столь быстрого гола стал 18-летний футболист “Сантоса” Кайо Жорже. Мяч с центра поля развели футболисты “Гремио”, став играть назад, и, в конце концов, под прессингом отдали мяч на Кайо Жорже, и тот не растерялся и забил гол.

В итоге “Сантос” одержал в этом матче победу 4:1 и, соответственно, выиграл 5:2 по сумме двух матчей и вышел в полуфинал Копа Либертадорес.

Остается еще отметить, что за “Гремио” оба четвертьфинальных матча провел бывший футболист харьковского “Металлиста” Диего Соуза. Причем в первом он стал автором единственного гола “Гремио”, а в ответном отметился желтой карточкой.