Гол на 6-й секунде матча

21 января 2020 г. 19:25
Автор: Виталий Лабскир
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Едва прозвучал стартовый свисток, как мяч оказался в воротах.

В матче финала Кубка Объединенных Арабских Эмиратов по футболу между командами "Аль-Наср" и "Шабаб Аль-Ахли" испанский нападающий "Аль-Насра" Альваро Негредо забил гол на 6-й секунде.

При этом режиссер трансляции во время быстротечной голевой атаки еще держал общий план стадиона, и лишь благодаря повторам удалось рассмотреть как был забит гол.

"Аль-Наср" столь быстро поведя в счете, сумел удержажать голевое преимущество, победил 2:1 и стал обладателем Кубка ОАЭ.

Видео: 

Gol de Alvaro Negredo contra Shabab Al-Ahli en Copa de la Liga (Final)

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