Гол от штанги в овертайме определил второго финалиста плей-офф Кубка Стэнли

18 сентября 2020 г. 12:48
Автор: Виталий Лабскир
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Везение для победителей и невезение для проигравших. Судьбу противостояния решили считанные сантиметры.

Состоялся шестой матч полуфинала плей-офф Кубка Стэнли между "Тампа-Бей Лайтинг" и "Нью-Йорк Айлендерс". После трех периодов счет был ничейный 1:1.

В овертайме победный гол забросил хоккеист "Тампа-Бэй" Энтони Сирелли. Причем после его броска шайба покатилась вдоль линии ворот за спиной вратаря "Айлендерс" Семена Варламова и, в конце концов, предательски пересекла эту самую линию.

Так хоккеисты "Тампа-Бей Лайтинг" выиграли этот матч - 2:1 и всю серию - 4-2.

В финале "Тампа-Бей" сыграет против "Далласа".

Видео: 

Cirelli's OT goal sends Lightning to Stanley Cup Final

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