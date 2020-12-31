Гол первым касанием после 9-ти месяцев простоя

Впечатляющее возвращение скандального футболиста.

Бывший нападающий сборной Италии Марио Балотелли, за которым тянется шлейф скандалов, не играл не играл с марта 2020 года. Тогда он покинул вылетевшую из Серии "А" «Брешию» на правах свободного агента.

И, вот, 30-летний Балотелли, поигравший, за таких грандов, как "Интер", "Манчестер Сити", "Милан" и "Ливерпуль", трудоустроился в команде итальянской серии "В" "Монце" и своим первым же касанием открыл счет на 4-й минуте матча 16-го тура серии "В" "Монца" - "Салернитана".

Следует отметить, что "Монца" одержала в этом матче крупную победу 3:0.